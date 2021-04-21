Путин сравнил нападки на Россию с сюжетом "Книги джунглей" Киплинга

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В нападках зарубежных стран на Россию прослеживаются параллели с сюжетом "Книги джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга. Такое мнение высказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он отметил, что РФ желает выстраивать добрые отношения с другими государствами, однако в реальности это не всегда получается.

"Как я уже сказал, цепляют Россию – то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все – как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель", – сказал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия способна отстаивать собственные интересы даже перед теми государствами, которые предпочитают общаться в высокомерном тоне. Он отметил, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".