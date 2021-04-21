Путин заявил, что организаторы провокаций против России пожалеют о содеянном

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Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций, направленных против России и ее безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно не жалели.
"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", – сказал президент России в послании Федеральному собранию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не позволит США или любой другой стране разговаривать с Россией с позиции силы.
Он также отметил, что Россия никогда не допустит ущемления собственных интересов и не позволит себе угрожать.