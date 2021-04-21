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Политика

13:43

Путин заявил, что Россия способна отстаивать собственные интересы перед другими странами

власть политика

Фото: kremlin.ru

Россия сумеет отстоять собственные интересы перед странами, предпочитающими общаться в высокомерном тоне. Такое заявление Владимир Путин сделал во время послания Федеральному собранию.

"У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", – подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что на международной арене РФ отстаивает благополучие собственных граждан, однако другие страны считают допустимым грубое навязывание собственной воли и введение незаконных экономических санкций.

Путин обратил внимание на то, что ответом на явное недружественное поведение иностранных государств является сдержанное и скромное поведение России. При этом хамство других стран зачастую вообще остается без внимания.

Ранее в Кремле назвали обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии безосновательными и возмутительными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не менее абсурдными являются обвинения российских граждан – Александра Петрова и Руслана Боширова – в причастности к произошедшему в Врбетице.

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