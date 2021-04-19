В Госдуме не исключили введения новых санкций США против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

США в будущем могут ввести новые санкции на промышленность и топливно-энергетическую отрасль России с целью затормозить экономическое развитие страны. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает "Газета.ру".

По его словам, Вашингтону невыгодно развитие РФ как сильного суверенного государства и то, что она может занять подобающее для нее место в мире.

"Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне", – написал Володин в своем телеграм-канале.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не обладает возможностью представить сопоставимый ответ на американские санкции в отношении госдолга, однако эти ограничения российской экономике "по плечу".