В Кремле назвали возмутительными обвинения со стороны Чехии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле считают обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии безосновательными, сообщает "Газета.ру".

"Это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не менее абсурдными являются обвинения российских граждан – Александра Петрова и Руслана Боширова – в причастности к произошедшему в Врбетице, поэтому проверять информацию о пересечении ими границы российская сторона не намерена.

"Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа", – сказал Песков.

Он добавил, что поведение Праги своей агрессивностью и непредсказуемостью все больше походит на действия старших товарищей за океаном, что разрушительно для двусторонних отношений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за 7 лет власти Чехии так и не смогли разобраться в причинах взрывов на складах с боеприпасами, однако сейчас решили предъявить обществу якобы виновных, на роль которых были выбраны Петров и Боширов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.