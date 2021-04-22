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Москва 24

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Политика

19:06

Иностранные государства не оставляют попыток ущемить интересы России – Медведев

власть политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Иностранные государства не прекращают попытки ущемить интересы России, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

Он добавил, что "Единая Россия" заинтересована в укреплении сотрудничества между странами.

"Партия будет всячески поддерживать внешнеполитический курс, обозначенный главой государства, выступая за укрепление сотрудничества с различными странами, конечно, не допуская в то же время ущемления интересов нашей страны. А такие попытки не прекращаются, желающих много", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи он обратил внимание на недружественные выпады Запада в отношении Москвы, отметив, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".

Президент заявил, что организаторы любых провокаций, направленных против России и ее безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно не жалели.

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