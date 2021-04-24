Белый дом счел результаты санкций против России "близкими" к планируемым

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Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты введенных в апреле санкций против России "достаточно близки" к тому, на что рассчитывал Белый дом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сингх подчеркнул, что Штаты хотели, действуя пропорционально и целенаправленно, показать Москве, что Вашингтон может нанести ей "еще больший урон". Антироссийские санкции он назвал инструментом для продвижения стратегии по созданию рычагов для дипломатического процесса.

"В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения", – сказал Сингх.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для американских финансовых организаций на покупку долговых ценных бумаг РФ.

В качестве ответной меры на действия США МИД РФ объявил, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов была вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на недружественные выпады Запада в отношении Москвы, отметив, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".