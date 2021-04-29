Боррель счел невозможным отключить РФ от SWIFT

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Фото: TASS/EPA/JOHANNA GERON
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить РФ от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.
Выступая на сессии Европарламента в Брюсселе он указал, что SWIFT является частной международной организацией, поэтому у ЕС нет компетенции в этом вопросе.
Вместе с тем Боррель подчеркнул, что ЕС не имеет в своем арсенале и инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода "Северный поток – 2".
"Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", – добавил он.
Боррель отметил, что Брюссель сможет выставить требования, согласно которым газопровод должен будет работать "прозрачно и без дискриминации".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT.
Он напомнил, что Банк России уже "внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью".
Россию могут отключить от банковской системы SWIFT
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