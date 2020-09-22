Банки начали перечислять зарплаты по номеру телефона

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В системе быстрых платежей (СБП) заработал новый сервис – переводы от компаний в адрес физических лиц (B2C-перечисления). Как пишет газета "Известия", он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Отмечается, что это позволит полностью решить проблему "зарплатного рабства", когда клиенту навязывают использование карты определенного банка для получения денег от работодателя.

В то же время микрофинансовые организации смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины делать возвраты в случае необходимости. По данным издания, первым такой функционал запустил для всех клиентов "Делобанк" (группа СКБ-Банка).

Над внедрением нового функционала также работают банки "Веста" (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, "Открытие", Росбанк, "Тинькофф", "Дом.РФ", "Зенит" и УБРиР. В Центробанке указали, что изучают вопрос создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат.

Ранее эксперты обнаружили уязвимость при подключении функции СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций. С помощью нее мошенники получили данные счетов клиентов.