Лавров рассказал о наличии в России базы для аналога SWIFT

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В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не уходим в изоляцию, мы не уходим в автаркию. Мы хотим быть частью международного сообщества, но частью сообщества, где справедливость и демократичность", – сказал министр, комментируя альтернативу международной платежной системы SWIFT.

Он подчеркнул, что у Запада пропадает энтузиазм, когда речь идет о демократии не только во внутриполитических процессах, но и на международной арене.

Лавров заявил, что Россия и Китай хотят сохранить принципы Устава ООН, в соответствии с которым все равны и все должны договариваться, поэтому, считает он, необходима страховочная сетка.

Министр выразил надежду, что система будет укрепляться и будет гарантировать, что если вдруг, вопреки желанию РФ со всеми сотрудничать, страну будут дискриминировать и будут злоупотреблять нынешним положением Запада в международной экономической и международной валютно-финансовой системе, то в этой ситуации Россия не имеет права от кого-то зависеть.

"Ну и уже конкретно о SWIFT: у нас Центральный банк какое-то время назад внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью, и, я думаю, это необходимо всячески поддерживать, укреплять, чтобы мы ни от кого не зависели", – сказал он.

Лавров добавил, что сейчас и Китай, и Россия, и Турция ищут возможности ослабить свою зависимость от доллара, переходя либо в альтернативные валюты, или осуществляя расчеты в национальных валютах.

Министр напомнил, что в России уже не первый год действует национальная система платежных карт, в рамках которой функционирует карта "Мир".

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.

При этом были названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявлял, что при отключении России от этой системы появятся панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности рубль придет в норму.

Специалист подчеркивал, что стратегически рубль обеспечен российскими золотовалютными резервами. Кроме того, по словам эксперта, экспортеры могут перейти на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT-системы.