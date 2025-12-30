Форма поиска по сайту

30 декабря, 16:33

Политика
LRT: Литва стала усиливать укрепления на границе с Россией и Белоруссией

Литва стала усиливать укрепления на границе с Россией и Белоруссией

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Литва усиливает укрепления на границе с Россией и Белоруссией, сообщает LRT.

Как рассказали военные, началась подготовка к созданию Балтийской линии обороны. На мостах устанавливают специальные конструкции для размещения взрывчаток.

В материале уточнили, что мосты и дороги, которые к ним ведут, выбирают с учетом расположения природных препятствий, а также их важности для обороны Литвы. Кроме того, у границы появились несколько десятков пунктов, где будут храниться противотанковые и иные заграждения.

В конце октября литовские власти закрыли пункты пропуска "Бенякони" и "Каменный Лог" на границе с Белоруссией. Причиной стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между странами.

Позже Вильнюс объявил о временном закрытии автомобильной границы, объяснив это приоритетом безопасности граждан. Уже 20 ноября власти Литвы возобновили работу двух КПП.

