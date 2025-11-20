Литва возобновила работу двух КПП на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/Денис Викторов

Власти Литвы возобновили работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщает агентство БелТА.

В частности, в пункте пропуска "Бенякони" через границу уже проследовали первые автомобили. Также восстановил свою работу пункт пропуска "Каменный Лог".

О решении открыть границу с Белоруссией литовские власти сообщили 19 ноября. По словам главы МВД Литвы Владислава Кондратовича, решение было принято в связи с изменением ситуации на границе.

Литва закрывала указанные пункты пропуска на границе с Белоруссией в конце октября. Причиной стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между странами.

Позже Вильнюс объявил о полном закрытии автомобильной границы, объяснив это приоритетом безопасности граждан.