Литва решила открыть границу с Белоруссией

Фото: ТАСС/EP/STRINGER

Власти Литвы решили открыть границу с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства балтийской республики.

По словам главы литовского МВД Владислава Кондратовича, решение было принято в связи с изменением ситуации на границе.

Как уточняет белорусское агентство БелТА, с 20 ноября будут открыты два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчинкай" (сопредельный "Бенякони").

Литва закрыла их в конце октября. Причиной стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между странами.

Позже Вильнюс объявил о полном закрытии автомобильной границы, объяснив это приоритетом безопасности граждан.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене утверждала, что граница откроется после гарантий прекращения воздушной контрабанды. По ее словам, белорусская сторона должна была прекратить гибридные атаки.