Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 15:01

Политика

Литва решила открыть границу с Белоруссией

Фото: ТАСС/EP/STRINGER

Власти Литвы решили открыть границу с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства балтийской республики.

По словам главы литовского МВД Владислава Кондратовича, решение было принято в связи с изменением ситуации на границе.

Как уточняет белорусское агентство БелТА, с 20 ноября будут открыты два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчинкай" (сопредельный "Бенякони").

Литва закрыла их в конце октября. Причиной стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между странами.

Позже Вильнюс объявил о полном закрытии автомобильной границы, объяснив это приоритетом безопасности граждан.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене утверждала, что граница откроется после гарантий прекращения воздушной контрабанды. По ее словам, белорусская сторона должна была прекратить гибридные атаки.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика