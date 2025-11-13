Фото: depositphotos/nitinut380

Литва откроет границу с Белоруссией после гарантий прекращения воздушной контрабанды, заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

Она подчеркнула, что граница закрыта "не просто так", а из-за гибридных атак. Когда белорусская сторона заверит Литву в том, что атаки остановлены и проблемы больше нет, будет принято решение об открытии границы.

Ругинене отметила, что дипломатические службы Литвы готовы к работе над данным вопросом, но переговоры не идут. По ее словам, они "посылают известие об условиях", при которых страна готова принять позитивное решение.

Премьер также добавила, что Литва получила от Латвии и Эстонии заявления о том, что они готовы солидаризироваться, если Белоруссия "продолжит атаковать" гибридными действиями, а ситуацию нормализовать не удастся.

Прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска в конце октября. Работать перестали "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Позже власти Литвы объявили о полном закрытии автомобильной границы на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны. Однако затем МИД страны Кястутиса Будриса сообщил, что Литва считает открытие границ невозможным.

Это стало ответом на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он поручил МИД республики организовать переговоры о возобновлении полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой после обращения Вильнюса 11 ноября. В нем Литва предложила варианты урегулирования ситуации на границе. По словам Будриса, этот указ является "дезинформацией".

