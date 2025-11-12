МИД Литвы счел открытие границы с Белоруссией невозможным

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Литва считает невозможным открытие границы с Белоруссией. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение (LTR) со ссылкой на главу МИД страны Кястутиса Будриса.

Министр назвал указ белорусского лидера Александра Лукашенко об организации переговоров с Вильнюсом по нормализации обстановки на границе "дезинформацией".

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил МИД республики организовать переговоры о возобновлении полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой после обращения Вильнюса 11 ноября. В нем Литва предложила варианты урегулирования ситуации на границе.

Прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска в конце октября. Работать перестали "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.

