Лукашенко допустил конфискацию застрявших в Белоруссии литовских фур

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sputnik Белоруссия.

Президент заявил, что грузовики собраны и стоят под охраной. При этом Минск вынужден платить 120 евро в сутки за услуги охранников. Лукашенко призвал Вильнюс заплатить за охрану и забрать автомобили с грузом.

"Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей", – подчеркнул глава государства.

Он также указал, что фуры не могут "болтаться на дорогах".

Ранее власти Литвы приняли решение о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Объяснялось, что это связано с некими угрозами со стороны Минска. Затем Литва обвинила белорусские власти в том, что они не пропускают застрявшие на границе грузовики.

Белорусский МИД опроверг эту информацию и заявил, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта по инициативе литовской стороны.

Позднее 1,1 тысячи грузовиков были перемещены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". Это необходимо для безопасности, уточняли в МИД.