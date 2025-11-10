Застрявшие на границе с Белоруссией грузовики из Литвы переместили на спецстоянки

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Застрявшие на границе с Белоруссией литовские грузовики переместили на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". Это необходимо для безопасности, сообщает RT со ссылкой на МИД страны.

Ведомство подчеркнуло, что из-за одностороннего закрытия Литвой КПП в стране скопилось более 1,1 тысячи грузового транспорта литовских перевозчиков.

"В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств... белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки", – говорится в сообщении.

В конце октября прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска: "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.

В пресс-службе МИД Белоруссии отмечали, что так Литва пытается ввести в заблуждение перевозчиков, перенося ответственность в ситуации на границе на Белоруссию.

