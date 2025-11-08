МИД Белоруссии: Литва пытается переложить ответственность за ситуацию на границе

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Литва пытается ввести в заблуждение своих перевозчиков, возлагая ответственность за ситуацию на границе на Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Белорусская сторона с удивлением ознакомилась с распространенными в СМИ заявлениями литовских официальных лиц о якобы имевшем место отказе в возвращении литовских грузовых транспортных средств, находящихся на территории Белоруссии. Хотим напомнить, что Белоруссия никому и ничего не запрещала", – заявили в ведомстве.

В МИД напомнили о существующем порядке пересечения границы. В частности, сейчас она закрыта по решению литовской стороны.

"Именно на ней лежит ответственность за его отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди", – указали в пресс-службе.

Вместе с тем в дипведомстве выразили надежду на восстановление нормальной работы границы и двусторонних отношений с Литвой.

В конце октября прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска: "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения были названы метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Литва приняла это решение в одностороннем порядке. Более того, она не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.

