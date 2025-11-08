Литва может запретить перевозки белорусских грузов по ж/д из-за застрявших фур

Фото: depositphotos/V_Sot

Вильнюс рассматривает возможность ограничения железнодорожных перевозок белорусских грузов через территорию Литвы в ответ на задержку литовских фур на границе. Об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас в интервью национальному радио LRT.

По его словам, запрет может иметь долговременный характер.

Кроме того, Литва намерена потребовать от Белоруссии компенсации ущерба, нанесенного литовским автоперевозчикам из-за решений, принятых их же властями. В частности, Доброволскас призвал водителей фиксировать свои убытки, которые после юридической оценки могут быть взысканы с белорусской стороны или ее имущества.

В конце октября прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска: "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения были названы метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Литва приняла это решение в одностороннем порядке. Более того, она не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.