Литва закроет автомобильную границу с Белоруссией на месяц

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Власти Литвы приняли решение о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене на заседании правительства.

Политик объяснила такой шаг приоритетом безопасности граждан страны и подчеркнула, что именно из Белоруссии в Литву исходят некие угрозы.

Вечером 24 октября Литва временно закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") из-за метеозондов.

Спустя время погранкомитет Белоруссии заявил, что решение Вильнюс принял в одностороннем порядке, не послав официальных уведомлений по линии погранпредставителей или оперативно-дежурной службы. Более того, Литва не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.

25-го числа работа двух пунктов пропуска была возобновлена. Тогда же Минск назвал действия литовской стороны бездумными, беспрецедентными и ничем не обоснованными. Власти республики подчеркивали, что такой шаг невозможно оправдать никакими причинами.

