Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша открыла границу с Белоруссией и возобновила движение через нее. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Уточняется, что польские пограничники начали пропускать транспорт на свою территорию, возобновив работу пунктов пропуска. Кроме того, Польша также открыла границу на железнодорожном КПП Кузница Белостоцкая – Гродно.

В ночь на 12 сентября власти Польши закрыли все пограничные переходы на границе с Белоруссией. По словам главы польского МВД Марчина Кервиньского, данное решение было принято в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли в период с 12 по 16 сентября.

В свою очередь, российская сторона призывала Польшу задуматься о последствиях закрытия границы и пересмотреть принятое решение.