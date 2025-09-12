Польша закрыла границу с Белоруссией

Фото: depositphotos/TatsianaHrak

Польские власти в ночь на 12 сентября закрыли все пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые до этого момента продолжали работать. Об этом заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

Он уточнил, что данное решение было принято в связи с предстоящими белорусско-российскими учениями "Запад-2025".

"Движение будет возобновлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков была гарантирована. С точки зрения экономики, мы постараемся, чтобы движение на границе возобновилось как можно скорее", – цитирует Кервиньского ТАСС.

Военные учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. В Кремле объяснили, что они не направлены против кого-либо. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между Россией и Белоруссией.

В Минобороны Польши заявили, что разместят 40 тысяч военных на границе с Белоруссией. В ведомстве назвали белорусско-российские учения "наступательными", поэтому польская армия "готовилась к этому событию".