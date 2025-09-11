Россия призвала Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией

Фото: ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo

Россия призывает Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению дипломата, действия Варшавы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, которые используют польско-белорусскую границу для товарного обмена. Более того, пострадать может национальный бизнес.

"Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", – сказала представитель МИД.

Она подчеркнула, что ограничения со стороны руководства Польши подрывают базовые гуманитарные принципы. Жители приграничных регионов обеих стран не смогут поддерживать близкие контакты, подчеркнула Захарова.

Польша закроет пункты пропуска с Белоруссией, в том числе автомобильные и железнодорожные, в ночь на 12 сентября. В качестве причины указывались предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025".

Из-за военных мероприятий польские власти разместят на границе 40 тысяч военнослужащих. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что учения не направлены против кого-либо.