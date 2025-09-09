Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025"

Фото: ТАСС/AP/Czarek Sokolowski

Польские власти решили закрыть границу с Белоруссией, в том числе пограничные переходы на железной дороге, из-за учений "Запад-2025". Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

Граница будет закрыта в ночь на 12 сентября.

Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут в республике с 12 по 16 сентября. Их задача заключается в группировке войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, а цель – в проверке возможностей государств и оценке готовности стран к отражению возможной агрессии.

В ходе учений будут отработаны методы ведения оборонительного боя, отражения ударов средств воздушного нападения противника, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами врага, а также способы авиационной поддержки действий войск.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что на учениях также будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".

