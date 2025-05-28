Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Основные маневры учений "Запад-2025" перенесут вглубь Белоруссии от границ с Западом. Об этом сообщил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

Министр отметил, что по интенсивности и масштабам данные учения всегда оказывались несопоставимы с мероприятиями НАТО в Европе. Однако их проведения вызывают шаблонные домыслы со стороны военно-политического руководства некоторых европейских стран, указал министр.

"Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Белоруссии так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории", – цитирует Хренина пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По словам главы министерства, это показывает готовность Минска к диалогу, компромиссам и снижению напряженности.

"Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции", – сказал он.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут в середине сентября. На мероприятии ожидается более 13 тысяч человек.

По словам Хренина, страны проведут учения самостоятельно, не ориентируясь на мнение западных государств. Мероприятия помогут наладить взаимодействие между вооруженными силами РФ и Белоруссии, а также повысят уровень их подготовки.

