Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут в середине сентября

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Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2025" пройдут в середине сентября. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества МО республики Валерий Ревенко, сообщает БелТА.

По словам Ревенко, учение крупное и наблюдаемое – более 13 тысяч человек. Республика вырабатывает позицию по приглашению государств – членов ОБСЕ на данное мероприятие.

"Мы верны соблюдению Венского документа 2011 года. В то же время я не могу на данный момент сказать о приглашении ряда государств, которые негативно или своеобразно относятся к выполнению данного документа именно в отношении нашего государства", – пояснил он.

Ревенко уточнил, что Белоруссию в 2024 году не пригласили на ряд учений, которые были наблюдаемыми. Речь идет о Польше, Эстонии, Латвии и других странах.

Между тем на индонезийском острове Бали продолжаются международные военно-морские учения "Комодо-2025". В них участвуют более 30 стран, в том числе Россия, США и Китай. В рамках мероприятий отрабатываются методы оказания помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий на суше и в море. Закончатся учения 22 февраля.