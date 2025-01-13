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01:00

Политика

НАТО начинает учения по развертыванию сил на восточном фланге "в условиях конфликта"

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля будут проводить учения Steadfast Dart-25, призванные проверить способность Альянса оперативно развертывать силы на восточном фланге в условиях конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Проверка готовности к быстрому развертыванию сил из Европы для усиления обороны восточного фланга будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником.

В учениях примут участие около десяти тысяч военных из девяти стран, они пройдут в Румынии, Болгарии и Греции.

Ранее Владимир Путин заявил, что с Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Однако, подчеркнул президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев до этого называл учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.

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