Путин заявил, что с Россией фактически воюют все страны НАТО

Фото: 123RF/martinbertrand

С Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Однако, подчеркнул президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.

"Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире", – сказал Путин.

Глава государства также отметил успехи российских вооруженных сил. По его словам, это обусловлено в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники.

"Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности РФ. Мы делаем это уверенно и достаточно рационально", – отметил президент.

Как ранее заявлял глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, военный конфликт России и НАТО может произойти уже в ближайшее десятилетие. Об этом говорят принятые Альянсом решения, а также доктринальные документы США и других стран, входящих в объединение.

"Итоги года" с Владимиром Путиным проходят 19 декабря в Гостином Дворе Москвы. Модераторами стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. В этом году на мероприятии также находятся представители зарубежных СМИ.

Вопросы принимаются до окончания мероприятия. Задать вопрос можно как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".