Кремль: вопросы на прямую линию с Путиным будут приниматься до ее окончания

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Вопросы к прямой линии с Владимиром Путиным, которая начнется в 12:00 19 декабря, будут приниматься вплоть до ее окончания. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

"19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

В рамках пресс-конференции российский лидер подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей государства.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.

Текстовые и видеовопросы россияне могут отправить и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В ночь на 8 декабря откроется сбор вопросов к прямой линии. Для этого будет впервые задействован искусственный интеллект, который уже протестировали на массивах данных прошлых лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал приглашение на прямую линию с Путиным не только федеральных и региональных представителей СМИ, но и иностранных журналистов, которые работают на территории РФ.

