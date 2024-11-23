Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию в следующем году. Послание президента уже готовится, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени", – сказал представитель Кремля.

По его словам, пока нет точных дат, но традиционно послание оглашается в конце зимы или весной.

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Предыдущее послание было оглашено 29 февраля 2024 года и стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Владимира Путина в качестве главы государства.

Послание длилось 2 часа и 6 минут. Его продолжительность стала рекордной, так как до этого самым длинным мероприятием считалось послание 2018 года. Тогда Путин выступал 1 час и 55 минут.