Песков заявил, что прямая линия с Путиным будет ближе к Новому году

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Прямая линия Владимира Путина состоится ближе к Новому году, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что, скорее всего, ее совместят с большой пресс-конференцией.

"Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат – так же, как это было в прошлом году", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Прошлогодняя прямая линия лидера России прошла 14 декабря 2023 года в Гостином Дворе в Москве. На ней президент ответил на вопросы граждан и подвел итоги уходящего года.

Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали россияне в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.