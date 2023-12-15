Песков заявил, что Путин остался доволен общением с гражданами в ходе "Итогов года"

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Владимир Путин остался доволен общением с гражданами и представителями СМИ в ходе совмещенных пресс-конференции и прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия", – информировал он, отметив, что было желание охватить больше тем.

Вместе с этим представитель Кремля отметил, что любое выступление российского лидера детально анализируется и всегда привлекает большое количество внимания. По итогам мероприятия были получены разные мнения. Однако никто из следивших за выступлением Путина не остался равнодушным, заверил Песков.

После "Итогов года" Путин встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и Администрацией президента, поделился представитель Кремля.

"Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, сейчас вот смотрим, какие вопросы могут туда войти", – сказал Песков, уточнив, что перечень может выйти через несколько дней.

Мероприятие "Итоги года" с Владимиром Путиным состоялось накануне. Оно продлилось 4 часа 4 минуты. В ходе совмещенных пресс-конференции и прямой линии президент затронул социальные, экономические, политические и международные вопросы, а также пообщался с гражданами и прессой.



"Итоги года" Владимира Путина продлились 4 часа 4 минуты