Путин призвал участников блогосферы соблюдать нормы этики

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Государство не должно препятствовать развитию блогосферы, однако там необходимо следовать нормам этики. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

"Это же свободная сфера такая, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите, постараемся поправить", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что власти понимают объем ответственности, лежащий на блогерах, ведущих деятельность в этой сфере. Однако, несмотря на это, он рекомендовал следовать участникам рынка "корпоративной этике" и исходить из самоограничений.

До этого стало известно, что Госдума может выделить профессию блогера в официальный вид экономической деятельности. Депутат ГД Яна Лантратова отмечала, что реальный масштаб рынка influence-маркетинга составляет порядка 45–50 миллиардов рублей. По ее мнению, в скором времени сфера блогерства станет признанной областью экономической деятельности.

