Блогеров в России предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила штрафовать российских блогеров на сумму до 3 миллионов рублей за рекламу товаров и услуг из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

С подобной инициативой члены ассоциации обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишутину, к спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

"Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах", – следует из обращения, подписанного президентом ассоциации Рахманом Янсуковым.

В документе объясняется, что подобная мера необходима для сохранения экономической независимости России в текущих геополитических условиях. Ассоциация считает, что стране необходимо развивать собственное конкурентное производство.

Если же блогеры после нескольких штрафов продолжат работать с зарубежными рекламодателями, ассоциация предлагает вносить их в список иноагентов.

Ранее Совфед предложил правительству РФ проработать вопрос об отдельной системе налогообложения доходов блогеров. Сообщалось, что для введения подобной практики потребуется подготовить изменения в Налоговый кодекс РФ.

До этого по делу о неуплате налогов обвинили блогера Елену Блиновскую. Сумма ее налоговой задолженности составила 918 миллионов рублей. 21 июня Блиновской продлили домашний арест до 26 июля.



Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 июля