Суд продлил домашний арест Блиновской на месяц

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Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Елены Блиновской на месяц. Он также оставил в силе запрет на пользование мобильной связью и интернетом, сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Блиновской Елены Олеговны удовлетворить, продлить срок домашнего ареста обвиняемой до 26 июля", – говорится в заявлении.

Также суд решил сохранить действие избранных ранее мер запрета для Блиновской. В них входят запрет на использование интернета и мобильной связи.

Блогер сообщила в суде, что полностью признала свою вину по неуплате налогов. По ее словам, она активно сотрудничает со следствием. На людей, которые взломали ее телеграм-канал, уже возбуждено уголовное дело, добавила Блиновская.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили в полицию из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Женщине предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская в свою очередь раскаялась в содеянном.

Впоследствии мужу блогера также предъявили обвинение по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

20 июня следствие обратилось в столичный Пресненский суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Блиновской до 26 июля.

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