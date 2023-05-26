У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни млн рублей на 136 счетах – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

У блогера Елены Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни миллионов рублей на 136 банковских счетах семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие наложило обеспечительные меры в таких кредитных учреждениях, как АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк ВТБ", АО "Альфа-Банк", АО "Райффайзенбанк" и других.

"Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте", – говорится в сообщении.

Ранее арест был наложен на несколько счетов супругов в АО "Российский Сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", АО "Севергазбанк", АКБ "Фора-Банк", а также ПАО "МТС Банк".

Блиновская была задержана на границе с Белоруссией утром 27 апреля. Поводом для задержания ее сотрудниками полиции стали документы, которые были направлены в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы. Также следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Ее отправили под домашний арест до 26 июля.

Позже супругу Блиновской также предъявили обвинение по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Пресненский суд Москвы избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде запрета определенных действий.