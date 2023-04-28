Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Ей также запретили выходить за пределы жилья без разрешения следователя, общаться с участниками дела, за исключением мужа, и их защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Кроме того, Блиновская не сможет пользоваться интернетом, включая съемку и публикацию записей третьими лицами.

О задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Поводом для дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. На данный момент правоохранители собирают доказательную базу.

Следствие опросило мужа блогера. СК считает, что Блиновская могла легализовать сокрытые денег с помощью их вложения в компанию, учредителем которой является ее супруг.

При этом сама блогер попыталась сбежать за рубеж, покинув границу через Белоруссию. Впоследствии выяснилось, что она не покупала билеты в этой стране, а планировала перебраться в Литву "в стиле Собчак".

Однако адвокат блогера в суде заявил, что Блиновская не пыталась скрыться от правосудия. Поездка якобы была плановой, а о возбуждении уголовного дела она не знала. Кроме того, отметил защитник, обвиняемая добровольно отдала свой загранпаспорт правоохранителям, а позже перечислила значительную сумму в бюджет.

Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, СК установит, кто предупредил блогера о готовящемся задержании.

Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере