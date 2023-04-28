16:41Шоу-бизнес
Адвокат Блиновской заявил, что она не пыталась скрыться от правосудия
Фото: телеграм-канал SHOT
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, не пыталась скрыться от правосудия, заявил ее адвокат. По словам правозащитника, она не знала о возбуждении уголовного дела.
"Поездка была плановой, у нее не было повесток, уведомлений о возбуждении уголовного дела, она планировала посетить другую страну, провести бизнес-встречу", – рассказал он.
Адвокат также подчеркнул, что Блиновская добровольно отдала свой загранпаспорт правоохранителям.
Уточняется, что в момент задержания у нее был с собой билет на самолет из Москвы в Ташкент. 28 апреля в Узбекистане было запланировано проведение семинара "Четвертое измерение".
Также правозащитник добавил, что Блиновская добровольно перечислила значительную сумму в бюджет. Соответствующий платежный документ был представлен в суде.
В рамках расследования уголовного дела прокуратура сообщила, что обвиняемая легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа, оборудование для компаний супруга и сестры, а также работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
О задержании блогера стало известно 27 апреля. Поводом для дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы. Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. Позднее блогер раскаялась в содеянном.
Сообщалось, что Блиновская попыталась сбежать за рубеж, покинув границу через Белоруссию. Впоследствии выяснилось, что она не покупала билеты в этой стране, а планировала уехать в Литву.
Следователи запросили, чтобы блогер Блиновская не могла пользоваться интернетом
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