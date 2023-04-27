Блогер Блиновская планировала сбежать из РФ в "стиле Собчак" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Согласно одной из версий, блогер Елена Блиновская планировала побег в "стиле Собчак" и намеревалась уехать в Литву. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что Блиновская не покупала билеты из Белоруссии.

Как сообщает RT, ссылаясь на источник, Блиновская находится на допросе и дает признательные показания. Он добавил, что для блогера могут запросить домашний арест или подписку о невыезде.

Полицейские задержали Блиновскую по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере утром 27 апреля. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогера стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным СМИ, Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Она была задержана на автомобиле при попытке пересечь границу.

В конце октября 2022 года журналистка и телеведущая Ксения Собчак покинула РФ, уехав в Литву через Белоруссию. Это случилось после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан.

