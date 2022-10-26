Собчак уехала из России – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в настоящее время находится за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

"Она через Белоруссию уехала в Литву", – говорится в сообщении.

С чем связана данная поездка Собчак, не уточнялось.

До этого в подмосковном доме журналистки начались обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сообщалось, что сама телеведущая не имеет процессуального статуса.

Суханов был задержан в Москве в рамках уголовного дела 25 октября. О том, по какой статье возбудили дело, не уточнялось.

Комментируя сообщения о задержании Суханова, Собчак заявила, что тот не выходил на связь со вторника. Журналистка предположила, что задержание может быть ошибочным.



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