14:23Шоу-бизнес
Собчак уехала из России – СМИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в настоящее время находится за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
"Она через Белоруссию уехала в Литву", – говорится в сообщении.
С чем связана данная поездка Собчак, не уточнялось.
До этого в подмосковном доме журналистки начались обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сообщалось, что сама телеведущая не имеет процессуального статуса.
Суханов был задержан в Москве в рамках уголовного дела 25 октября. О том, по какой статье возбудили дело, не уточнялось.
Комментируя сообщения о задержании Суханова, Собчак заявила, что тот не выходил на связь со вторника. Журналистка предположила, что задержание может быть ошибочным.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!