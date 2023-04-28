Для блогера Блиновской запросили домашний арест

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

О задержании Блиновской информация поступила утром 27 апреля. Поводом для дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. На данный момент правоохранители собирают доказательственную базу.

Следствие опросило мужа блогера. СК считает, что Блиновская могла легализовать сокрытые денег с помощью их вложения в компанию, учредителем которой является ее супруг.

При этом сама блогер попыталась сбежать за рубеж, покинув границу через Белоруссию. Впоследствии выяснилось, что она не покупала билеты в этой стране, а планировала уехать в Литву.

Уже 28 апреля стало известно, что Блиновская признала обвинение и раскаялась в содеянном. СК сейчас устанавливает информацию о том, кто предупредил ее о готовящемся задержании.

Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере