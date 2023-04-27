В ГД внесли законопроект о регулировании деятельности коучей

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Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект об урегулировании работы коучей. Предполагается, что они будут обязаны информировать о своей деятельности органы исполнительной власти, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, закон предлагает установить обязанность организаторов предпринимательской деятельности, которые работают в сфере, где люди подвержены риску причинения вреда жизни, здоровью и ущерба имуществу, составлять программу своей работы и предоставлять ее участникам деятельности.

Отсутствие требований может провоцировать распространение ложной и опасной информации, которая может навредить людям, подчеркивается в документе. Там отмечается, что россияне регулярно обращаются в суды с требованием возврата денег за неиспользованные занятия.

В пояснительной записке добавляется, что правительство определяет форму и порядок направления документов коучей. Чернышов указал, что регулируемые сферы включают в себя медицину, психологию и оккультные науки, использование биологически активных добавок, финансовые услуги, ценные бумаги и цифровые финансовые активы.

Проект федерального закона предполагает изменения в статье 12.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Утром 27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали из-за документов, поступивших в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты в Белоруссию и намеревалась уехать в Литву. В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

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