Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пресненский суд Москвы избрал в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В соответствии с решением суда Блиновскому запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных случаев. Также фигуранту запрещено общаться со всеми участниками процесса, кроме адвокатов, следователей и супруги.

Ранее супруг Блиновской не признал свою вину в ходе допроса в Следственном комитете РФ.

До этого в Пресненский суд Москвы поступило ходатайство от следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

О задержании Блиновской на границе с Белоруссией стало известно утром 27 апреля. Следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня 2023 года.

Отмечалось, что Блиновская смогла погасить только 10 миллионов из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.



СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской