19:32Шоу-бизнес
Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пресненский суд Москвы избрал в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В соответствии с решением суда Блиновскому запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных случаев. Также фигуранту запрещено общаться со всеми участниками процесса, кроме адвокатов, следователей и супруги.
Ранее супруг Блиновской не признал свою вину в ходе допроса в Следственном комитете РФ.
До этого в Пресненский суд Москвы поступило ходатайство от следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
О задержании Блиновской на границе с Белоруссией стало известно утром 27 апреля. Следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.
Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов.
Блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня 2023 года.
Отмечалось, что Блиновская смогла погасить только 10 миллионов из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.
СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской
Читайте также