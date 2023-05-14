Блиновская погасила лишь 10 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела – Бастрыкин

Фото: телеграм-канал BLINOVSKAYA

Блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела погасила только 10 миллионов рублей из более чем 918 миллионов долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей", – подчеркнул он.

О задержании блогера Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

Позже Пресненский суд Москвы признал законными арест денег на счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела.

На банковских счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни млн рублей