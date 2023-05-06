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11:56

Происшествия

Суд Москвы подтвердил законность ареста денег на счетах блогера Блиновской и ее супруга

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресненский суд Москвы признал законными арест денег на счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела о неуплате порядка 1 миллиарда рублей налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Пресненским районным судом города Москвы признаны законными наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", в рамках уголовного дела в отношении Блиновской Е. О.", – отметили в сообщении.

Однако суд не уточнил сумму, которую арестовало следствие.

О задержании блогера Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом

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