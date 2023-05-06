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Суд Москвы подтвердил законность ареста денег на счетах блогера Блиновской и ее супруга
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресненский суд Москвы признал законными арест денег на счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела о неуплате порядка 1 миллиарда рублей налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
"Пресненским районным судом города Москвы признаны законными наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ "Фора-Банк", АО "Севергазбанк", ПАО "МТС Банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", в рамках уголовного дела в отношении Блиновской Е. О.", – отметили в сообщении.
Однако суд не уточнил сумму, которую арестовало следствие.
О задержании блогера Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.
Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов.
Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.
"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом
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