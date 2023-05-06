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02:46

Шоу-бизнес

На банковских счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

В рамках уголовного дела о неуплате около 1 миллиарда рублей налогов Еленой Блиновской, следствие наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера и ее супруга на сотни миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках", – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что речь идет о суммах в несколько сотен миллионов рублей в разной валюте. Супруги хранили средства в "Российском сельскохозяйственном банке", "Альфа-банке", "Севергазбанке", "Фора-Банке" и "МТС Банке".

О задержании Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом

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