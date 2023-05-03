Блогер Митрошина признала факт неуплаты налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Блогер Александра Митрошина в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что погасила долг перед налоговой службой.

"Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены", – сказала она.

По словам девушки, она погасила налоговые долги в размере 127 миллионов рублей. Задолженность, уточнила Митрошина, образовалась из-за того, что она не уделила должного внимания бухгалтерской и налоговой составляющим ее бизнеса.

В марте на Митрошину завели уголовное дело по части 2 статьи 198 "Уклонение от уплаты налогов с физического лица". По данным следствия, девушка применяла упрощенную систему налогообложения для ИП, при этом получая существенно более высокий доход от продажи курсов по образованию, чем предусматривается законом.

Позже СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что блогер погасила налоговую задолженность в размере 120 миллионов рублей.



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