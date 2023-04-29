Ряд блогеров проверят на причастность к неуплате налогов – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Более 30 крупных блогеров проверят на причастность к отмыванию денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в список блогеров-миллионников, составленный МВД РФ, войдут Гусейн Гасанов, российская хип-хоп-исполнительница Инстасамка и российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид.

Решение о проведении проверок было принято после того, как блогеры Елена Блиновская, Валерия Чекалина и Александра Митрошина были обвинены в уклонении от уплаты налогов, указано в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запретили выходить за пределы дома без разрешения сотрудника СК, а также общаться с участниками дела. Блогеру запретили выходить в Сеть и осуществлять фото- и видеосъемку.

Блиновская была задержана утром 27 апреля на границе с Белоруссией. Поводом для возбуждения уголовного дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы. Ее обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

Позже стало известно, что она не покупала билеты в республике и планировала покинуть РФ через Литву.

Блогер признала вину и раскаялась в содеянном. СК попытается установить, кто предупредил Блиновскую о готовящемся задержании.



Следствие намерено установить соучастников Блиновской