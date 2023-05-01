Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

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Федеральная налоговая служба начала блокировать счета некоторых блогеров за неуплату налогов. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Она не уточнила, о каких именно блогерах идет речь.

"Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество", – заявила Мизулина.

По ее словам, многие годы деятельности блогеров не уделяли внимание, но в будущем, считает глава Лиги безопасного интернета, станет известно о новых случаях неуплаты налогов блогерами.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что более 30 крупных блогеров проверят на причастность к отмыванию денежных средств и неуплате налогов. Решение о проведении проверок было принято после того, как блогеры Елена Блиновская, Валерия Чекалина и Александра Митрошина были обвинены в уклонении от уплаты налогов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил держать на особом контроле ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей. По его мнению, налоги с их заработка должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку солдат и офицеров, а также их семей.

Счета блогеров начали блокировать за неуплату налогов