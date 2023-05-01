Володин предложил держать на особом контроле ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей

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Федеральная налоговая служба (ФНС) должна следить за зарабатывающими в соцсетях лайф-коучами и тратить налоги с их заработка на социальную поддержку. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", – написал спикер в своем телеграм-канале.

По словам Володина, в настоящее время некоторые люди зарабатывают большие состояния на доверии людей. Причем есть те, кто выбирают путь мошенничества, чтобы не уплачивать налоги. Он добавил, что речь идет о суммах от миллионов до миллиардов.

Председатель Госдумы считает, что в настоящее время каждый должен делать все для развития страны. Он отметил, что "кому много дано, с того и больше спрос".

Ранее сообщалось, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня этого года. Такое решение принял столичный Пресненский суд. Кроме того, ей запретили выходить за пределы жилья без разрешения следователя, общаться с участниками дела, за исключением мужа, и их защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.



В настоящее время Блиновская не сможет пользоваться интернетом, включая съемку и публикацию записей третьими лицами.



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